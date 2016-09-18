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Кандидат от «Родины» зафиксировал «карусель» на двух участках в Уфе// 18.09.2016
Ему и другим активистам партии выдали бюллетени, так как они показали особую метку в паспортах.
В 22.40 по Уфе общественный пресс-центр посетил кандидат в Госдуму от партии «Родина» Рамиль Сулейманов. Он заявил, что выявил факты «карусель» на двух избирательных участках в Уфе - № 283 и 286
- Я шел по улице, разговорился с дворником, - рассказал Сулейманов. – Он сказал, зайди, поставь десятку карандашом на странице паспорта с местом жительства. Я и другие активисты решили попробовать. Написал, зашел и мне действительно дали несколько бюллетеней.
По словам Сулейманова, с другими он с двумя другими активистами заходил два раза: два раза по двое и в третий раз они зашли все трое. Всего таким образом они получили 16 бюллетеней.
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