Кандидат от «Родины» зафиксировал «карусель» на двух участках в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ему и другим активистам партии выдали бюллетени, так как они показали особую метку в паспортах.

В 22.40 по Уфе общественный пресс-центр посетил кандидат в Госдуму от партии «Родина» Рамиль Сулейманов. Он заявил, что выявил факты «карусель» на двух избирательных участках в Уфе - № 283 и 286

- Я шел по улице, разговорился с дворником, - рассказал Сулейманов. – Он сказал, зайди, поставь десятку карандашом на странице паспорта с местом жительства. Я и другие активисты решили попробовать. Написал, зашел и мне действительно дали несколько бюллетеней.

По словам Сулейманова, с другими он с двумя другими активистами заходил два раза: два раза по двое и в третий раз они зашли все трое. Всего таким образом они получили 16 бюллетеней.