18 сентября, воскресенье
СЕГО ДНЯ

Кандидат от «Родины» зафиксировал «карусель» на двух участках в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.09.2016
Ему и другим активистам партии выдали бюллетени, так как они показали особую метку в паспортах.

В 22.40 по Уфе общественный пресс-центр посетил кандидат в Госдуму от партии «Родина» Рамиль Сулейманов. Он заявил, что выявил факты «карусель» на двух избирательных участках в Уфе - № 283 и 286

- Я шел по улице, разговорился с дворником, - рассказал Сулейманов. – Он сказал, зайди, поставь десятку карандашом на странице паспорта с местом жительства. Я и другие активисты решили попробовать. Написал, зашел и мне действительно дали несколько бюллетеней.

По словам Сулейманова, с другими он с двумя другими активистами заходил два раза: два раза по двое и в третий раз они зашли все трое. Всего таким образом они получили 16 бюллетеней.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

18.09.2016
Фотофакт: В больнице Уфы подвели итоги выборов
Редакция получила фотографии увеличенных итогов протоколов с УИК № 160.

18.09.2016
Озвучены результаты экзит-полов на выборах в Башкирии
Данные озвучены в общественном пресс-центре.

18.09.2016
Уфимцы голосовали за несуществующего кандидата
Азамат Тюлюкбаев набрал несколько процентов голосов.

18.09.2016
Политолог Владимир Савичев: борьба на выборах была жесткой, не всегда публичной
На брифинге в общественном пресс-центре эксперт проанализировал предвыборной кампании и самих выборов.

18.09.2016
В Уфе сняли на видео вброс бюллетеней на одном из участков
Это произошло на избирательном участке № 305.

18.09.2016
В Башкирии на выборах проголосовало почти два миллиона избирателей
По предварительным данным, в Башкирии в выборах 18 сентября проголосовали 63% избирателей.

18.09.2016
В Ассоциацию «Гражданский контроль» поступило около 500 жалоб на ход голосования
Из них содержательными признаны более двухсот обращений.

18.09.2016
Единороссы пожаловались на Раиля Сарбаева из-за поста в «Подслушано Салават»
Они утверждают, что в соцсети размещена незаконная агитация.

18.09.2016
«Единая Россия» о выборах: Мы были вынуждены больше защищаться, чем нападать.
Последний партийный брифинг в общественном пресс-центре провела партия власти.

18.09.2016
Фотофакт: В Кировском районе Уфы администрация продолжает работать
По состоянию на 20.20 уфимского времени в здании администрации не гаснет свет.

18.09.2016
ЦИК Башкирии пока не фиксирует нарушений на выборах в Госдуму
Всего в комиссию сегодня поступило 29 жалоб.

18.09.2016
В Башкирии закрыли избирательные участки
Теперь предстоит посчитать голоса.

18.09.2016
Журналист Эльза Хорева о выборах: все прошло достаточно уныло
В общественном пресс-центре прошла панельная дискуссия «Медиапространство и выборы».

18.09.2016
В Уфе снова зафиксировали вброс бюллетеней
Произошло это на участках № 6 и 19.

18.09.2016
Партия «Зеленые»: наши данные совпадают с данными ЦИКа
Брифинг в общественном центре дала кандидат в Госдуму Руфина Шагапова.

18.09.2016
В Башкирии на выборы пришли более половины избирателей
Явка к шести часам вечера составила 55,31 процент.

18.09.2016
В Салавате наблюдатель обратился в полицию из-за Газелей
Он полагает, что там были «карусельщики».

18.09.2016
Нарушений на выборах нет – штаб партии «Родина» в Уфе
По крайней мере, на 17.00 штабу об этом ничего не известно.

18.09.2016
Родители школьников из Уфы отчитываются перед учителями, что проголосовали
Об этом сообщила жительница города в одной из социальных сетей.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"