|
18 сентября, воскресенье
|
СЕГО ДНЯ
Озвучены результаты экзит-полов на выборах в Башкирии// 18.09.2016
Данные озвучены в общественном пресс-центре.
Стали известны результаты экзит-полов, в ходе которых было опрошено более 12-ти тысяч избирателей в Башкирии.
Рузультаты опросов показали следующее:
«Единая Россия» -56 %,
КПРФ – 20 %,
ЛДПР – 8 %,
«Справедливая Россия» - 8%
Остальные партии – 6 %.
По данным экзит-пола ВЦИОМ, в Государственную Думу РФ проходят четыре партии: "Единая Россия" (44,5%), ЛДПР (15,3%), КПРФ (14,9%) и "Справедливая Россия" (8,1%).
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.09.2016 // ХРОНОГРАФ
ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги по явке
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Озвучены результаты экзит-полов на выборах в Башкирии
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии на выборах проголосовало почти два миллиона избирателей
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
ЦИК Башкирии пока не фиксирует нарушений на выборах в Госдуму
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе наблюдатели застали директора школы за вбросом бюллетеней
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте