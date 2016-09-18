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Уфимцы голосовали за несуществующего кандидата// 18.09.2016
Азамат Тюлюкбаев набрал несколько процентов голосов.
Фото: соцсети
Выдуманный уфимским журналистом Хартом Исхаковым кандидат в депутаты Азамат Тюлюкбаев был выбран несколькими жителями города. Таким образом голосующие высказались против всех настоящих кандидатов, зачеркнув их имена и написав: «Наш выбор Азамат Тюлюкбаев». Фотографии с такими бюллетенями избиратели сами выложили в соцсети.
Сколько процентов голосов набрал персонаж сказать сложно, ведь подсчеты еще идут, да и бюллетени за деревенского кандидата будут отмечены как испорченные.
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