Уфимцы голосовали за несуществующего кандидата

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Азамат Тюлюкбаев набрал несколько процентов голосов.

Фото: соцсети

Выдуманный уфимским журналистом Хартом Исхаковым кандидат в депутаты Азамат Тюлюкбаев был выбран несколькими жителями города. Таким образом голосующие высказались против всех настоящих кандидатов, зачеркнув их имена и написав: «Наш выбор Азамат Тюлюкбаев». Фотографии с такими бюллетенями избиратели сами выложили в соцсети.

Сколько процентов голосов набрал персонаж сказать сложно, ведь подсчеты еще идут, да и бюллетени за деревенского кандидата будут отмечены как испорченные.