Политолог Владимир Савичев: борьба на выборах была жесткой, не всегда публичной

Наталья КУЗНЕЦОВА

На брифинге в общественном пресс-центре эксперт проанализировал предвыборной кампании и самих выборов.

Политолог Владимир Савичев считает, что на этих выборах между партиями была жесткая борьба. Просто она, по его мнению, не всегда была видна избирателям.

- Была очень жесткая борьба, - отметил эксперт, выступая на брифинге в общественном пресс-центре. – Возможно, эта борьба не всегда велась в публичном пространстве. Но была реальная политическая конкуренция. Те же нарушения – это тоже элементы давления на конкурентов.

Нарушения, выявленные в ходе голосования, как считает политолог, допущены в том числе по вине самих партий.

- Те, кто готовился, еще накануне дня выборов пришли на участки и решили организационные моменты, - заявил он. – Поэтому утром они не занимались решением проблем с допуском, оформлением. Это вопрос к партиям, организовывайте свой процесс лучше.

В числе характерных особенностей прошедшей кампании, эксперт также отмечает увеличение числа партий, проводивших праймериз, а также повсеместное использование в работе электоральных юристов.