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В Уфе сняли на видео вброс бюллетеней на одном из участков

Разиф АБДУЛЛИН // 18.09.2016
Это произошло на избирательном участке № 305.

Фото: Алексей Дмитриев

Уфимец Алексей Дмитриев вечером пришел проголосовать на выборах в Госдуму на свой избирательный участок. В соседней кабине для голосования он заметил женщину, у которой было более десяти бюллетеней, и у него сложилось впечатление, что она готовит вброс.

- У нее было более десяти бюллетеней, и она быстро ставила галочки за одну и ту же партию, - рассказал Медиакорсети Алексей Дмитриев. – Потом она сложила бюллетени и пошла к урне. Я попросил, чтобы ее задержали. Никто на это не отреагировал. Я пошел за ней. У нас есть фото и видео, где видно, что лежит пачка вброшенных бюллетеней.

Это случилось примерно за час до завершения  голосования.

 - Приехала полиция, мы написали объяснительную следователю, он сказал, что прокуратура будет заниматься, - продолжил рассказ Алексей Дмитриев. -  Кстати, председатель УИК до этого пыталась нас оттуда выгнать. Я сказал, что это может сделать только полицейский, а он сказал, что он не будет выгонять.

 

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