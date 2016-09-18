В Башкирии на выборах проголосовало почти два миллиона избирателей

18.09.2016

Фотофакт: В Кировском районе Уфы администрация продолжает работать По состоянию на 20.20 уфимского времени в здании администрации не гаснет свет.

18.09.2016

В Башкирии заблокировали телефон члена центризбиркома Светлана Кайбышева обратилась с заявлением в ЦИК Башкирии.