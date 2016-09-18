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18 сентября, воскресенье
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СЕГО ДНЯ
В Башкирии на выборах проголосовало почти два миллиона избирателей// 18.09.2016
По предварительным данным, в Башкирии в выборах 18 сентября проголосовали 63% избирателей.
По предварительным данным ЦИК Башкирии, явка на 20.00 в республике составила 63%. Проголосовали 1 млн 940 тысяч избирателей.
- Цифра может поменяться,на 2-3 процента, это предварительные данные, - уточнили на брифинге в центризбиркоме Башкирии.
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