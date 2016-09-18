18 сентября, воскресенье
СЕГО ДНЯ

В Ассоциацию «Гражданский контроль» поступило около 500 жалоб на ход голосования

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.09.2016
Из них содержательными признаны более двухсот обращений.

В единый день голосования, 18 сентября в Ассоциацию «Гражданский контроль» поступило около 500 жалоб на нарушения в ходе голосования в Башкирии. Об этом «Медиакорсети» сообщил ее руководитель Валерий Аббасов.

- Содержательными из них признаны более двухсот, - уточнил Аббасов. – Во многих, содержаться мнения, замечания, в них нет конкретных фактов.

В ходе брифинга в общественном пресс-центре Аббасов пояснил, что утром в основном поступали жалобы на недопуск наблюдателей на участки, утром и вечером – на ограничение доступа и информации и передвижения по участку.

 

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