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18 сентября, воскресенье
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СЕГО ДНЯ
В Ассоциацию «Гражданский контроль» поступило около 500 жалоб на ход голосования// 18.09.2016
Из них содержательными признаны более двухсот обращений.
В единый день голосования, 18 сентября в Ассоциацию «Гражданский контроль» поступило около 500 жалоб на нарушения в ходе голосования в Башкирии. Об этом «Медиакорсети» сообщил ее руководитель Валерий Аббасов.
- Содержательными из них признаны более двухсот, - уточнил Аббасов. – Во многих, содержаться мнения, замечания, в них нет конкретных фактов.
В ходе брифинга в общественном пресс-центре Аббасов пояснил, что утром в основном поступали жалобы на недопуск наблюдателей на участки, утром и вечером – на ограничение доступа и информации и передвижения по участку.
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