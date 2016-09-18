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Единороссы пожаловались на Раиля Сарбаева из-за поста в «Подслушано Салават»// 18.09.2016
Они утверждают, что в соцсети размещена незаконная агитация.
Фото: vk.com
Сегодня в Салавате руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Д. Серова подала заявление в территориальную избирательную комиссию Салавата. В заявлении она указала на факты, которые, по ее мнению, свидетельствуют о нарушениях в предвыборной агитации со стороны кандидата-одномандатника.
В заявлении содержится указание на три нарушения: что пост в группе «Подслушано Салават» Вконтакте носит агитационный характер, но он не проплачен из избирательного фонда кандидата, что в посте нет сведений о такой оплате, что «данный интернет-ресурс не предоставлен кандидатам от других политических партий».
Руководитель регионального исполкома башкирского отделения партии «Единая Россия» Рамзил Ишсарин так прокомментировал Медиакорсети данную ситуацию:
- Это местная инициатива исполкома в Салавате, - сказал Рамзил Ишсарин. - Дело в том, что в информационно-аналитическом отделе администрации, нашим активистам, сказали, что такие группы как «Подслушано в Салавате» приравниваются к СМИ. Но информация не была проплачена, именно поэтому они решили обратиться. Другое дело, что информация была размещена не в день тишины. По данному факту мы будем разбираться.
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