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«Единая Россия» о выборах: Мы были вынуждены больше защищаться, чем нападать.// 18.09.2016
Последний партийный брифинг в общественном пресс-центре провела партия власти.
«Единая Россия» заявила о том, что о том, что на выборах им приходилось больше заниматься не выявлением нарушений, а защитой от них. Как заявил руководитель регионального исполкома партии Рамзил Ишсарин, ее юристам пришлось проводить большую работу.
- Были псевдонарушения, в том числе от нашего имени некоторые политические силы их допускали, - отметил Ишсарин. – Мы же старались, чтобы и наши наблюдатели и наши оппоненты не допускали нарушений. В каждом избирательном округе у нас работают по несколько юристов. Вы вынуждены больше защищаться, чем нападать.
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