«Единая Россия» о выборах: Мы были вынуждены больше защищаться, чем нападать.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Последний партийный брифинг в общественном пресс-центре провела партия власти.

«Единая Россия» заявила о том, что о том, что на выборах им приходилось больше заниматься не выявлением нарушений, а защитой от них. Как заявил руководитель регионального исполкома партии Рамзил Ишсарин, ее юристам пришлось проводить большую работу.

- Были псевдонарушения, в том числе от нашего имени некоторые политические силы их допускали, - отметил Ишсарин. – Мы же старались, чтобы и наши наблюдатели и наши оппоненты не допускали нарушений. В каждом избирательном округе у нас работают по несколько юристов. Вы вынуждены больше защищаться, чем нападать.