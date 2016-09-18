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18 сентября, воскресенье
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Фотофакт: В Кировском районе Уфы администрация продолжает работать// 18.09.2016
По состоянию на 20.20 уфимского времени в здании администрации не гаснет свет.
Медиакорсеть решила зафиксировать факт интенсивного труда исполнительной власти в период после закрытия избирательных участков.
По состоянию на 20.20 уфимского времени на всех этажах администрации Кировского района Уфы горел свет. Разумеется - день голосования, выборы. В здании расположена территориальная комиссия Кировского района, сейчас сюда начнут привозить мешки с бюллетенями протоколы с участковых избирательных комиссий.
Правда,в составе ТИК Кировского района Уфы состоит 11 человек, и вряд ли они занимают все эти кабинеты, в которых горят окна.
Вопрос "Что же делают чиновники практически всем составом в ночь с воскресенья на понедельник, в нерабочее время - на своих рабочих местах?" мы зададим на брифинге в центризбиркоме Башкирии.
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