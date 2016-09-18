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ЦИК Башкирии пока не фиксирует нарушений на выборах в Госдуму// 18.09.2016
Всего в комиссию сегодня поступило 29 жалоб.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Заместитель председателя Центризбиркома Башкирии Найля Алтынова на брифинге для журналистов заявила, что по состоянию на 18 часов в комиссию поступило 29 жалоб.
Медиакорсеть также попросила прокомментировать информацию, которая с утра поступала с избирательных участков по поводу неправильного оформления списков избирателей. Так, например, на УИК №160 - утром был составлен акт о том, что списки избирателей не прошнурованы и не опечатаны. Наиля Алтынова сказала, что в ЦИК Башкирии знают об этих случаях, и все эти недочеты на местах были сразу же исправлены.По словам заместителя председателя ЦИК, они также следят за жалобами, которые публикуются на интерактивной карте нарушений движения «Голос» (более 30 жалоб). Но ни одна из этих жалоб в комиссию не поступила. При этом она сказала, что есть наблюдатели, которые сами себя ведут некорректно и провоцируют конфликты.
Также Алтынова отметила, что веб–камеры, установленные на участках Уфы, работают просто великолепно, и она сама лично в этом убедилась. Заключительный брифинг в ЦИК Башкирии пройдет в 21 час.
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