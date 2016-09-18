ЦИК Башкирии пока не фиксирует нарушений на выборах в Госдуму

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Всего в комиссию сегодня поступило 29 жалоб.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Заместитель председателя Центризбиркома Башкирии Найля Алтынова на брифинге для журналистов заявила, что по состоянию на 18 часов в комиссию поступило 29 жалоб.

- Все они рассмотрены в оперативном порядке и фактов, подтверждающих нарушения избирательного законодательства, не выявлено, - сказала Найля Алтынова. – Что касается ситуации, связанной с УИК №26, где якобы был зафиксирован вброс бюллетеней, то после проверки информация не подтвердилась. Член участковой избирательной комиссии Ольга Мелихова проголосовала на этом участке по открепительному удостоверению и ничего не вбрасывала. По ситуации, связанной с тремя участками в Салавате, где на некоторых участках были зафиксированы факты вывоза бюллетеней, в разы превышающие количество поступивших от граждан заявлений, сейчас на месте разбирается руководитель местного ТИКа.

Медиакорсеть также попросила прокомментировать информацию, которая с утра поступала с избирательных участков по поводу неправильного оформления списков избирателей. Так, например, на УИК №160 - утром был составлен акт о том, что списки избирателей не прошнурованы и не опечатаны. Наиля Алтынова сказала, что в ЦИК Башкирии знают об этих случаях, и все эти недочеты на местах были сразу же исправлены.По словам заместителя председателя ЦИК, они также следят за жалобами, которые публикуются на интерактивной карте нарушений движения «Голос» (более 30 жалоб). Но ни одна из этих жалоб в комиссию не поступила. При этом она сказала, что есть наблюдатели, которые сами себя ведут некорректно и провоцируют конфликты.

Также Алтынова отметила, что веб–камеры, установленные на участках Уфы, работают просто великолепно, и она сама лично в этом убедилась. Заключительный брифинг в ЦИК Башкирии пройдет в 21 час.