В Башкирии закрыли избирательные участки

Разиф АБДУЛЛИН

Теперь предстоит посчитать голоса.

Фото: Кристина Дейнеко

В 20.00 местного времени в Башкирии закрылись избирательные участки. Напомним, сегодня в Башкирии голосование шло на 3426 участках. Явка избирателей на 15.00 в регионе превысила 50%.

Новые данные о явке избирателей огласят на брифинге в центризбиркоме Башкирии в 21.00.

На прошлых выборах одними из самых массовых нарушений было удаление наблюдателей с участков сразу по завершении голосования, при подсчете голосов. Теперь их можно удалить только по решению суда. О том, что будет происходит во время подсчета голосов, мы будем рассказывать в нашей новой трансляции «Подсчет голосов в Башкирии». Следите за лентой новостей на нашем сайте.