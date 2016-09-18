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Журналист Эльза Хорева о выборах: все прошло достаточно уныло// 18.09.2016
В общественном пресс-центре прошла панельная дискуссия «Медиапространство и выборы».
Под конец выборного дня в общественном пресс-центре прошла панельная дискуссия «Медиапространство и выборы». В ней приняли участи главреды крупных региональных СМИ и политологи. В оценке прошедшей предвыборной кампании и самих выборов журналисты были куда более категоричны, чем партии.
- Я считаю, партии уже не те, культура политическая упала, - заявила главред издательского дома «Республика Башкортостан» Эльза Хорева. – В целом все прошло достаточно уныло, партии совершенно не умеют себя рекламировать. Те унылые тексты, которые они нам присылали, у нас руки тянулись к ручке, что исправить ошибки – логические, стилевые, всякие. Это такие тяжелые «кирпичи». Складывается впечатление, что им хотелось просто отметиться.
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