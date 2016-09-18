В Уфе снова зафиксировали вброс бюллетеней

Разиф АБДУЛЛИН

Произошло это на участках № 6 и 19.

Фото: Кристина Дейнеко

Еще два случая вброса избирательных бюллетеней зафиксировали в Уфе. На избирательном участке № 6 (школа № 103) наблюдатели от «Яблока» сообщили о факте вброса.

- Была задержана девушка с пачкой бюллетеней, - сообщил Медиакорсети член ТИК Кировского района Уфы с правом совещательного голоса Рустам Мулюков . – Полицию вызвали, но председатель УИК сказал что-то полицейскому, и он её отпустил. У нее в руках было 8 бюллетеней, их отобрали и уничтожили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Мулюкова, нарушение было зафиксировано около 15.00 местного времени. Другую попытку вброса зафиксировали на участке № 19.

- Это случилось около 18.50, - рассказал Медиакорсети Рустам Мулюков. – Парня заметили за попыткой вброса, ему удалось убежать. Мы написали заявление об усилении контроля за выборами.

Напомним, ранее наблюдатели от «Яблока» сообщили о попытке вброса бюллетеней на другом участке в Уфе, УИК № 26.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Полная хроника голосования 18 сентября – здесь.