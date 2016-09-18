18 сентября, воскресенье
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В Уфе снова зафиксировали вброс бюллетеней

Разиф АБДУЛЛИН // 18.09.2016
Произошло это на участках № 6 и 19.

Фото: Кристина Дейнеко

Еще два случая вброса избирательных бюллетеней зафиксировали в Уфе. На избирательном участке № 6 (школа № 103) наблюдатели от «Яблока» сообщили о факте вброса.

 - Была задержана девушка с пачкой бюллетеней, - сообщил Медиакорсети член ТИК Кировского района Уфы с правом совещательного голоса Рустам Мулюков . – Полицию вызвали, но  председатель УИК сказал что-то полицейскому, и он её  отпустил. У нее в руках было 8 бюллетеней, их отобрали и уничтожили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Мулюкова, нарушение было зафиксировано около 15.00 местного времени. Другую попытку вброса зафиксировали на участке № 19.

 - Это случилось около 18.50, - рассказал Медиакорсети Рустам Мулюков. – Парня заметили за попыткой вброса, ему удалось убежать. Мы написали заявление об усилении контроля за выборами.

Напомним, ранее наблюдатели от «Яблока» сообщили  о  попытке вброса бюллетеней на другом участке в Уфе, УИК № 26.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Полная хроника голосования 18 сентября – здесь.

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