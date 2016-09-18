Партия «Зеленые»: наши данные совпадают с данными ЦИКа

Наталья КУЗНЕЦОВА

Брифинг в общественном центре дала кандидат в Госдуму Руфина Шагапова.

Фото: im1-tub-ru.yandex.net

Общественный пресс-центр посетила кандидат в Госдуму от партии «Зеленые» Руфина Шагапова. Она сообщила журналистам, что у партии нет фактов серьезных нарушений в ходе голосования.

- Данные, собранные нашими наблюдателями, сходятся с официальными данными ЦИКа, - сообщила Шагапова журналистам. – Конечно, мы понимаем, что совсем без нарушений выборы пройти не могут. Где-то возникло непонимание, где-то – объективные моменты. Каждый случай мы проанализируем после окончания выборов.