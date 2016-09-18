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Партия «Зеленые»: наши данные совпадают с данными ЦИКа// 18.09.2016
Брифинг в общественном центре дала кандидат в Госдуму Руфина Шагапова.
Фото: im1-tub-ru.yandex.net
Общественный пресс-центр посетила кандидат в Госдуму от партии «Зеленые» Руфина Шагапова. Она сообщила журналистам, что у партии нет фактов серьезных нарушений в ходе голосования.
- Данные, собранные нашими наблюдателями, сходятся с официальными данными ЦИКа, - сообщила Шагапова журналистам. – Конечно, мы понимаем, что совсем без нарушений выборы пройти не могут. Где-то возникло непонимание, где-то – объективные моменты. Каждый случай мы проанализируем после окончания выборов.
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