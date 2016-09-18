В Башкирии на выборы пришли более половины избирателей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Явка к шести часам вечера составила 55,31 процент.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии явка избирателей к 18.00 составила 55,31%, сообщила на брифинге в центризбиркоме заместитель председателя ЦИК РБ Найля Алтынова.

- Это меньше, чем на выборах в 2011 и 2014 годах, тогда активность избирателей была больше 65%, - сказала Найля Алтынова.

В лидерах по явке по-прежнему Татышлинский район, здесь уже проголосовали 89% избирателей. В Уфе лидируют Демский (49,8%) и Советский (45%) районы.

- Сегодня в центральную избирательную комиссию республики поступило 29 жалоб, - сказала Алтынова. - Все они рассмотрены.