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В Башкирии на выборы пришли более половины избирателей// 18.09.2016
Явка к шести часам вечера составила 55,31 процент.
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии явка избирателей к 18.00 составила 55,31%, сообщила на брифинге в центризбиркоме заместитель председателя ЦИК РБ Найля Алтынова.
- Это меньше, чем на выборах в 2011 и 2014 годах, тогда активность избирателей была больше 65%, - сказала Найля Алтынова.
В лидерах по явке по-прежнему Татышлинский район, здесь уже проголосовали 89% избирателей. В Уфе лидируют Демский (49,8%) и Советский (45%) районы.
- Сегодня в центральную избирательную комиссию республики поступило 29 жалоб, - сказала Алтынова. - Все они рассмотрены.
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