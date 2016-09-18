В Салавате наблюдатель обратился в полицию из-за Газелей

Он полагает, что там были «карусельщики».

Фото: Кристина Дейнеко

Наблюдатель Евгений Шулындин в Салавате до обеда заметил две подозрительные Газели, в которых, по его мнению, были «карусельщики».

- Я хотел перегородить им дорогу, но они уже набрали скорость., - рассказал Медиакорсети Евгений Шулындин. – Это было еще до обеда. Я написал заявление в полицию. С меня никаких объяснений пока не брали (по данным на 18.00 – прим).

В отдел полиции Салавата заявление поступило в 15.05 местного времени.

- Просим задержать данный автобус, проверить путевой лист, проверить данные пассажиров и причины их проезда по избирательным участкам, - написал наблюдатель в заявлении (копия имеется в редакции).