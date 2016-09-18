Нарушений на выборах нет – штаб партии «Родина» в Уфе

Разиф АБДУЛЛИН

По крайней мере, на 17.00 штабу об этом ничего не известно.

Фото: Кристина Дейнеко

Как сообщили Медиакорсети в предвыборном штабе регионального отделения партии «Родина», по состоянию на 17.00, в штаб не поступало информации о нарушениях на выборах.

- Пока нарушений нет, - сказала по телефону представитель штаба Александра Брянцева.

По словам Брянцевой, наблюдатели от партии направлены на участки в Орджоникидзевский, Ленинский районы Уфы, Уфимский, Благовещенский и Бирский районы.