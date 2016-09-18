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Нарушений на выборах нет – штаб партии «Родина» в Уфе// 18.09.2016
По крайней мере, на 17.00 штабу об этом ничего не известно.
Фото: Кристина Дейнеко
Как сообщили Медиакорсети в предвыборном штабе регионального отделения партии «Родина», по состоянию на 17.00, в штаб не поступало информации о нарушениях на выборах.
- Пока нарушений нет, - сказала по телефону представитель штаба Александра Брянцева.
По словам Брянцевой, наблюдатели от партии направлены на участки в Орджоникидзевский, Ленинский районы Уфы, Уфимский, Благовещенский и Бирский районы.
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