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18 сентября, воскресенье
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СЕГО ДНЯ
Родители школьников из Уфы отчитываются перед учителями, что проголосовали// 18.09.2016
Об этом сообщила жительница города в одной из социальных сетей.
Фото: соцсети
Сегодня, 18 сентября, жительница Уфы написала в социальной сети Facebook, что учительница класса, в котором учится ее ребенок, звонит домой родителям и просит их прийти на избирательный участок чтобы проголосовать. А все, кто выполнил поручение, отчитываются перед преподавательницей в Whats app.
Данной ситуацией заинтересовались в Общественной палате Республики Башкортостан. Сообщение было передано волонтерами в ситуационный центр регионального отделения по защите избирательных прав "Гражданский контроль" России по Башкирии.
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