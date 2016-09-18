Родители школьников из Уфы отчитываются перед учителями, что проголосовали

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Об этом сообщила жительница города в одной из социальных сетей.

Фото: соцсети

Сегодня, 18 сентября, жительница Уфы написала в социальной сети Facebook, что учительница класса, в котором учится ее ребенок, звонит домой родителям и просит их прийти на избирательный участок чтобы проголосовать. А все, кто выполнил поручение, отчитываются перед преподавательницей в Whats app.

Данной ситуацией заинтересовались в Общественной палате Республики Башкортостан. Сообщение было передано волонтерами в ситуационный центр регионального отделения по защите избирательных прав "Гражданский контроль" России по Башкирии.