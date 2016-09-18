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В Центризбиркоме пока не стали комментировать информацию о вбросе в Демском районе// 18.09.2016
Секретарь ЦИК РБ Марина Долматова сказала, что будут разбираться в ситуации.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
На брифинге в Центризбиркоме республике политобозреватель «Медиакорсети» попросил прокомментировать информацию о том, что в Демском районе Уфы председатель УИК № 26 и одновременно директор школы № 132 Ольга Мелихова была поймана за фактом вброса бюллетеней в урну. Секретарь ЦИК РБ Марина Долматова сказала, что они пока не обладают этой информацией и будут разбираться в случившемся. При этом она отметила, что по ранее принятым обращениям в ЦИК о попытке вброса бюллетеней в Зианчуринском районе информация не подтвердилась.
– Я не могу представить, как в избирательную урну, где достаточно узкое отверстие, можно вбросить целую кипу бюллетеней, - сказала секретарь ЦИК, обращаясь к журналистам.
Мы также попросили прокомментировать информацию, связанную с выездным голосованием в Салавате, где на некоторых участках были зафиксированы факты вывоза бюллетеней, в разы превышающие количество поступивших от граждан заявлений.
По мнению Марины Долматовой, члены УИКов, когда отправляются по заявлению граждан к ним по месту проживания, для того чтобы последние могли проголосовать, берут с собой больше бюллетеней, чем количество заявлений. Избиратель может испортить бюллетень или в квартирах будет больше желающих проголосовать, чем указано в заявлении. Но когда члены УИКов с собой забирают более 100 бюллетеней, такого не должно происходить. По данным фактам в ЦИК РБ также пообещали провести проверку. Как заметил один из присутствующих на брифинге представителей политических партий, будет интересно узнать, сколько бюллетеней окажется в итоге в этих урнах для выездного голосования.
После завершения брифинга к политобозревателю Медиакорсети подошли представители ОБСЕ Ованес Газарян из Республики Армения и Марша Вайнерман (США). Они попросили номер участка в Уфе, где был зафиксирован вброс, и решили выехать туда для рассмотрения этой ситуации на месте. Ованес Газарян сказал, что их миссия не комментирует ход голосования в Башкирии и всю информацию они отправляют в центральный офис в Москву. И завтра по итогам выборов пройдет пресс-конференция в Москве, где будет озвучена официальная позиция ОБСЕ.
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