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В Башкирии заблокировали телефон члена центризбиркома

Разиф АБДУЛЛИН // 18.09.2016
Светлана Кайбышева обратилась с заявлением в ЦИК Башкирии.

Член Центральной избирательной комиссии Башкирии от «Справедливой России» Светлана Кайбышева обратилась в ЦИК Башкирии с заявлением, что ее телефон заблокирован.

- Установили программу, которая звонит с разных номеров на автомате, - поделилась Светлана Кайбышева. – Телефон звонит постоянно! Ко мне не могут дозвониться избиратели.

По словам Кайбышевой, то же самое произошло и со штабным многоканальным телефоном партии. Это произошло примерно в 11.00 местного времени. Кайбышева обратилась в центризбирком после обеда.

В центризбиркоме Башкирии сообщили, что знают об этой ситуации.

- Разбираемся, - сказала секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова.

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