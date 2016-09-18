В Мелеузе член ТИК обратилась в полицию

Разиф АБДУЛЛИН

Она обнаружила «мертвые души» в списках избирателей, незаконную агитацию и «пропавшие» открепительные удостоверения.

Фото: Кристина Дейнеко

Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Мелеузе с правом совещательного голоса от регионального отделения партии «Справедливая Россия» Эльвилина Белялова обратилась с заявлениями в полицию и центризбирком Башкирии.

В заявлении в полицию (копия имеется в редакции) Белялова сообщила о незаконной агитации в день голосования на участке № 2569 в Мелеузе.

- Со слов свидетелей медицинский работник Мелеузовской ЦРБ склоняла и агитировала приходящих избирателей, - сообщила она в заявлении. – Также нами был завизирован факт неправомерного ведения журналов регистрации, а именно: списки избирателей, разделенные на книги, не пронумерованы,не прошиты, без титульных листов.

Непонятна и ситуация с открепительными удостоверениями в Мелеузе. В своем заявлении в ЦИК Башкирии Белялова пишет, что «на участке № 2569 в Мелеузе председателем ТИК Григиной Т.Н. было сообщено, что на этом участке открепительные удостоверения будут выдаваться сотрудникам Мелеузовской ЦРБ в день голосования, пояснив при этом, что главный врач Мелеузовской ЦРБ выдвигается в местные депутаты…Также председатель ТИК сообщила, что всего открепительных удостоверений по Мелеузу выдано около 100 штук, а остальные открепительные удостоверения базируются на участке № 2569. Также в связи с незаконным отказом в выдаче избирателям открепительных удостоверений поступило множество жалоб в различные инстанции».

А на избирательном участке № 2550 в том же Мелеузе Эльвилина Белялова обнаружила, что «открепительные удостоверения были выданы, однако из списка избирателей не вычеркнуты, также, как не исключены и умершие лица». На место ею была вызвана оперативно-следственная группа МВД.