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В Башкирии на три часа дня проголосовало 39,12 процента избирателей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.09.2016
Центризбирком Башкирии озвучил оперативные данные о ходе выборов.

По данным на 15.00 по Уфе в Башкирии проголосовало 39,12 процента избирателей, сообщил журналистам секретарь башкирского ЦИКа Марина Долматова.

- Всего проголосовало 1189 296 избирателей, - сообщила журналистам Долматова.

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