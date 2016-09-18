В Башкирии на три часа дня проголосовало 39,12 процента избирателей

18.09.2016

В Мелеузе член ТИК обратилась в полицию Она обнаружила «мертвые души» в списках избирателей, незаконную агитацию и «пропавшие» открепительные удостоверения.

18.09.2016

Рустэм Хамитов проголосовал на выборах Он сделал это в Государственном концертном зале «Башкортостан».

18.09.2016

В Уфе полным ходом идет голосование На избирательных участках установлено по 4 кабинки и поставлены дополнительные стулья на пенсионеров.

18.09.2016

Как в Башкирии проходят выборы - трансляция Жителям республики предстоит выбрать депутов в Госдуму, Курултай и муниципальные советы.