В Уфе наблюдатели застали директора школы за вбросом бюллетеней

Разиф АБДУЛЛИН

Наблюдателям предложили уйти на обед, но они внезапно вернулись.

Фото: Кристина Дейнеко

Как сообщил Медиакорсети представитель партии «Яблоко» Станислав Чайченко, в Уфе на участке № 26 в Демском районе наблюдатели заметили вброс избирателльных бюллетеней в урну.

- Мне сообщили, что председатель УИК № 26 и одновременно директор школы № 132 Ольга Мелихова предложила наблюдателям сходить на обед, - рассказал Станислав Чайченко. – Там три наблюдателя: от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». Они вышли из участка, но потом почему-то неожиданно вернулись. И увидели, как директор вбрасывает кипу бюллетеней в урну. Вызвали полицию. Возможно, уже завели уголовное дело.

По словам Чайченко,это произошло накануне обеда, возможно, в 12.10 местного времени. По его словам, также наблюдателям в УИКах в Демском районе Уфы отказываются предоставлять данные о явке избирателей.

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