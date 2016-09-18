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В Уфе наблюдатели застали директора школы за вбросом бюллетеней// 18.09.2016
Наблюдателям предложили уйти на обед, но они внезапно вернулись.
Фото: Кристина Дейнеко
Как сообщил Медиакорсети представитель партии «Яблоко» Станислав Чайченко, в Уфе на участке № 26 в Демском районе наблюдатели заметили вброс избирателльных бюллетеней в урну.
- Мне сообщили, что председатель УИК № 26 и одновременно директор школы № 132 Ольга Мелихова предложила наблюдателям сходить на обед, - рассказал Станислав Чайченко. – Там три наблюдателя: от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». Они вышли из участка, но потом почему-то неожиданно вернулись. И увидели, как директор вбрасывает кипу бюллетеней в урну. Вызвали полицию. Возможно, уже завели уголовное дело.
По словам Чайченко,это произошло накануне обеда, возможно, в 12.10 местного времени. По его словам, также наблюдателям в УИКах в Демском районе Уфы отказываются предоставлять данные о явке избирателей.
В пресс-службе МВД по РБ для комментариев на момент подготовки материала были недоступны. Мы следим за развитием событий.
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