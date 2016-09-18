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«Гражданский контроль» заявил о нарушениях на 15-ти участках в Башкирии// 18.09.2016
Ассоциация по защите избирательных прав провела брифинг в общественном центре.
14.00, брифинг в общественном центре провела Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль». По словам ее руководителя Валерия Аббасова, нарушения выявлены на 15-ти участках, большая их часть расположена в Уфе. В большинстве случаяв члены УИК отказывались предоставлять информацию о явке наблюдателям и представителям партий.
- Информацию предоставлять отказываются, ссылаясь на ТИК, - сообщил журналистам руководитель ассоциации Валерий Аббасов.
Явка избирателей, по данным «Гражданского контроля», составляет от 11 до 39 процентов.
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