18 сентября, воскресенье
СЕГО ДНЯ

Элла Памфилова заявила о возможной отмене выборов в Алтайском крае

// 18.09.2016
Если подтвердятся факты о каруселях.

Фото: vikimedia.org

Элла Памфилова заявила о возможной отмене выборов в Алтайском крае

 

Если подтвердятся факты о каруселях.

 

Ситуация с выборами в Алтайском крае будет жестко рассматриваться вплоть до уголовных дел и отмены выборов, заявила сегодня глава ЦИК России Элла Памфилова, передает Интерфакс

- Мы сейчас вплотную разбираемся с ситуацией, которая сложилась в Алтайском крае. Если те факты, о которых сегодня по некоторым радиостанциям с утра говорят, подтвердятся, будем принимать самые серьезные меры, вплоть до возбуждения уголовных дел и рассмотрения вопросов о возможности отмены выборов,- привел слова Памфиловой «Интерфакс».

Ранее представители  политических партий обратились с жалобами в избирком Алтайского края и сообщили  о попытке организации незаконного голосования в Барнауле. Они рассказали, что в одном из парков были задержаны около 20 человек и шесть автомобилей. В каждом автомобиле участникам незаконного голосования объясняли, что нужно подходить к члену участковой избирательной комиссии за бюллетенем и голосовать за определенных кандидатов на 16 участках.

- К нам поступила информация от представителей политических партий о том, что в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования» (так называемая карусель – прим.). В настоящее время эта информация проверяется. Пока нельзя говорить о подтверждении этих фактов, - сообщили информагентству в пресс-центре крайизбиркома.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир

Материалы по теме

Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

18.09.2016
В Мелеузе член ТИК обратилась в полицию
Она обнаружила «мертвые души» в списках избирателей, незаконную агитацию и «пропавшие» открепительные удостоверения.

18.09.2016
В Башкирии на три часа дня проголосовало 39,12 процента избирателей
Центризбирком Башкирии озвучил оперативные данные о ходе выборов.

18.09.2016
В Уфе наблюдатели застали директора школы за вбросом бюллетеней
Наблюдателям предложили уйти на обед, но они внезапно вернулись.

18.09.2016
«Гражданский контроль» заявил о нарушениях на 15-ти участках в Башкирии
Ассоциация по защите избирательных прав провела брифинг в общественном центре.

18.09.2016
Выборы в Башкирии: В Салавате забыли прошить списки избирателей
Это случилось на избирательном участке № 591.

18.09.2016
Рустэм Хамитов проголосовал на выборах
Он сделал это в Государственном концертном зале «Башкортостан».

18.09.2016
В Уфе полным ходом идет голосование
На избирательных участках установлено по 4 кабинки и поставлены дополнительные стулья на пенсионеров.

18.09.2016
В Башкирии на выборах в полдень проголосовал почти каждый пятый
Таковы официальные данные, сообщили в штабе "Справедливой России".

18.09.2016
Бабушка в Башкирии порвала все свои бюллетени
Это случилось в Салаватском избирательном округе.

18.09.2016
В Ишимбае за два часа явка на выборах превысила 5 процентов
Об этом сообщили в общественный пресс-центр по телефону представители избиркома.

18.09.2016
В Башкирии явка на выборах на десять утра составила 7,31 процента
Региональный Центризбирком провел первый брифинг.

18.09.2016
В Уфе заработал общественный пресс-центр «Выборы-2016»
Медиакорсеть публикует примерную программу его работы.

18.09.2016
Как в Башкирии проходят выборы - трансляция
Жителям республики предстоит выбрать депутов в Госдуму, Курултай и муниципальные советы.

18.09.2016
В Уфе выдают по четыре бюллетеня на выборах
Медиакорсеть начинает вести прямой репортаж с выборов.

16.09.2016
Минприроды России создало перечень отходов, запрещенных для захоронения
Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

16.09.2016
Башкирия получила 38 автомобилей скорой и 58 школьных автобусов
Глава республики вручил медицинским и образовательным учреждениям сертификаты на получение транспорта.

16.09.2016
Федерация хоккея Башкирии подала в суд на минспорта республики
Общественная организация требует отмены решения по приостановке аккредитации.

16.09.2016
Видео: В Уфе водитель, пытавшийся проскочить на красный, сбил девушку
Момент наезда запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"