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Элла Памфилова заявила о возможной отмене выборов в Алтайском крае// 18.09.2016
Если подтвердятся факты о каруселях.
Фото: vikimedia.org
Элла Памфилова заявила о возможной отмене выборов в Алтайском крае
Если подтвердятся факты о каруселях.
Ситуация с выборами в Алтайском крае будет жестко рассматриваться вплоть до уголовных дел и отмены выборов, заявила сегодня глава ЦИК России Элла Памфилова, передает Интерфакс
- Мы сейчас вплотную разбираемся с ситуацией, которая сложилась в Алтайском крае. Если те факты, о которых сегодня по некоторым радиостанциям с утра говорят, подтвердятся, будем принимать самые серьезные меры, вплоть до возбуждения уголовных дел и рассмотрения вопросов о возможности отмены выборов,- привел слова Памфиловой «Интерфакс».
Ранее представители политических партий обратились с жалобами в избирком Алтайского края и сообщили о попытке организации незаконного голосования в Барнауле. Они рассказали, что в одном из парков были задержаны около 20 человек и шесть автомобилей. В каждом автомобиле участникам незаконного голосования объясняли, что нужно подходить к члену участковой избирательной комиссии за бюллетенем и голосовать за определенных кандидатов на 16 участках.
- К нам поступила информация от представителей политических партий о том, что в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования» (так называемая карусель – прим.). В настоящее время эта информация проверяется. Пока нельзя говорить о подтверждении этих фактов, - сообщили информагентству в пресс-центре крайизбиркома.
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