Выборы в Башкирии: В Салавате забыли прошить списки избирателей

Разиф АБДУЛЛИН

Это случилось на избирательном участке № 591.

Как сообщили в штабе «Справедливой России», на избирательном участке № 591 в Салавате зафиксировано на видео, как списки избирателей начали прошивать только в 9.50 местного времени. Хотя по закону это полагается сделать до начала голосования.

На видео видно, как члены УИК прошивают какие-то документы.