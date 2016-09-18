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Выборы в Башкирии: В Салавате забыли прошить списки избирателей

Разиф АБДУЛЛИН // 18.09.2016
Это случилось на избирательном участке № 591.

Как сообщили в штабе «Справедливой России», на избирательном участке № 591 в Салавате зафиксировано на видео, как списки избирателей начали прошивать только в 9.50 местного времени. Хотя по закону это полагается сделать до начала голосования.

На видео видно, как члены УИК прошивают какие-то документы.

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