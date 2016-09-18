Разиф АБДУЛЛИН

Он сделал это в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Фото: glavarb.ru

Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов проголосовал на выборах депутатов ГосДумы и Совета Уфы. Он сделал это на избирательном участке № 109 в здании Государственного концертного зала «Башкортостан», сообщили в 11.19 местного времени в пресс-службе главы региона.

- От того, кого и как мы выберем сегодня, во многом зависит наше ближайшее будущее, по крайней мере, на пять лет, - сказал журналистам после голосования Рустэм Хамитов. - Поэтому сегодня важно «перевести дух», собраться с мыслями, ещё раз посмотреть список кандидатов в депутаты и сделать свой выбор.

В этом плане я ничем не отличаюсь от обычного гражданина нашей страны, нашей республики.

Отвечая на вопрос об особенностях текущих выборов, Рустэм Хамитов сказал:

- Считаю, что избирательная кампания проходит спокойно, сбалансированно, доступно для всех кандидатов в депутаты. Нет никакого давления, заданности. Все работают так, как считают нужным и возможным.

Поэтому я бы не сказал, что эта кампания отличается накалом, какой-то драмой, внутренним конфликтом. Всё идёт достаточно разумно, нормально. Это говорит о том, что сформирована политическая культура.

Определены приоритеты для многих, и отклонений от этого вектора я не вижу.