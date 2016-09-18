|
18 сентября, воскресенье
|
СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов проголосовал на выборах// 18.09.2016
Он сделал это в Государственном концертном зале «Башкортостан».
Фото: glavarb.ru
Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов проголосовал на выборах депутатов ГосДумы и Совета Уфы. Он сделал это на избирательном участке № 109 в здании Государственного концертного зала «Башкортостан», сообщили в 11.19 местного времени в пресс-службе главы региона.
- От того, кого и как мы выберем сегодня, во многом зависит наше ближайшее будущее, по крайней мере, на пять лет, - сказал журналистам после голосования Рустэм Хамитов. - Поэтому сегодня важно «перевести дух», собраться с мыслями, ещё раз посмотреть список кандидатов в депутаты и сделать свой выбор.
В этом плане я ничем не отличаюсь от обычного гражданина нашей страны, нашей республики.
Отвечая на вопрос об особенностях текущих выборов, Рустэм Хамитов сказал:
- Считаю, что избирательная кампания проходит спокойно, сбалансированно, доступно для всех кандидатов в депутаты. Нет никакого давления, заданности. Все работают так, как считают нужным и возможным.
Поэтому я бы не сказал, что эта кампания отличается накалом, какой-то драмой, внутренним конфликтом. Всё идёт достаточно разумно, нормально. Это говорит о том, что сформирована политическая культура.
Определены приоритеты для многих, и отклонений от этого вектора я не вижу.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Салаватском избирательном округе в ТИКи и на участки с утра не хотели пускать членов комиссий
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Как в Башкирии проходят выборы - трансляция
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе выдают по четыре бюллетеня на выборах
17.09.2016 // МОЛНИЯ
"Уфа" победила в Москве "Локомотив"
17.09.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Включить режим пенсионера
17.09.2016 // СПОРТ
Сегодня ФК «Уфа» сразится с московским «Локомотивом»
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте