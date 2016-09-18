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В Уфе полным ходом идет голосование// 18.09.2016
На избирательных участках установлено по 4 кабинки и поставлены дополнительные стулья на пенсионеров.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Утром на выборах, как всегда, первыми приходят пенсионеры. Они наиболее ответственно подошли к выбору нового состава Госдумы, восьми городских Советов, районных и сельских советов. Кроме того, в двух избирательных округах пройдут довыборы в Госсобрание республики.
В коридорах одного из избирательных участков Уфы люди разговаривали о том, что их попросили учителя прийти на выборы. А на улице меня остановила бабушка и спросила, кто идет под номером 4, мол, ей сосед сказал, что надо голосовать именно за эту партию, но она все же изменила свое мнение.
О том, как прошло голосование на одном из участков, в нашем фоторепортаже.
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