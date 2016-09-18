В Башкирии на выборах в полдень проголосовал почти каждый пятый

Разиф АБДУЛЛИН

Таковы официальные данные, сообщили в штабе "Справедливой России".

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии на выборах в Госдуму на 12.00 местного времения явка составила 21,46%. Таковы официальные данные, сообщили Медиакорсети в штабе регионального отделения "Справедливой России".

При этом самая большая явка наблюдается в Татышлинском районе - 60,12%, самая низкая - в Ленинском районе Уфы - 7,46%.

Вот сводная таблица явки по городам и районам Башкирии на 12.00 местного времени.