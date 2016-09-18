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В Башкирии на выборах в полдень проголосовал почти каждый пятый// 18.09.2016
Таковы официальные данные, сообщили в штабе "Справедливой России".
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии на выборах в Госдуму на 12.00 местного времения явка составила 21,46%. Таковы официальные данные, сообщили Медиакорсети в штабе регионального отделения "Справедливой России".
При этом самая большая явка наблюдается в Татышлинском районе - 60,12%, самая низкая - в Ленинском районе Уфы - 7,46%.
Вот сводная таблица явки по городам и районам Башкирии на 12.00 местного времени.
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