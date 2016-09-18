Выборы в Башкирии: Наблюдателя от коммунистов не пустили на участок

Разиф АБДУЛЛИН

Это случилось в Абзелиловском районе.

Фото: Разиф Абдуллин

Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» сообщили о нарушении на избирательном участке № 789 Абзелиловского района Башкирии. Об этом примерно в 10.50 в общественном пресс-центре рассказал руководитель регионального отделения «Гражданского контроля» Валерий Аббасов.

- Наблюдателя от КПРФ не пропустили на участок №789. Ему отказали, сославшись на то, что в комиссии уже есть член с правом совещательного голоса от КПРФ. Эта информация передана в Центризбирком республики, где идет решение по данному вопросу, - поделился с журналистами Валерий Аббасов.