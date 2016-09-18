|
18 сентября, воскресенье
|
СЕГО ДНЯ
Выборы в Башкирии: Наблюдателя от коммунистов не пустили на участок// 18.09.2016
Это случилось в Абзелиловском районе.
Фото: Разиф Абдуллин
Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» сообщили о нарушении на избирательном участке № 789 Абзелиловского района Башкирии. Об этом примерно в 10.50 в общественном пресс-центре рассказал руководитель регионального отделения «Гражданского контроля» Валерий Аббасов.
- Наблюдателя от КПРФ не пропустили на участок №789. Ему отказали, сославшись на то, что в комиссии уже есть член с правом совещательного голоса от КПРФ. Эта информация передана в Центризбирком республики, где идет решение по данному вопросу, - поделился с журналистами Валерий Аббасов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Салаватском избирательном округе в ТИКи и на участки с утра не хотели пускать членов комиссий
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Как в Башкирии проходят выборы - трансляция
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе выдают по четыре бюллетеня на выборах
17.09.2016 // МОЛНИЯ
"Уфа" победила в Москве "Локомотив"
17.09.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Включить режим пенсионера
17.09.2016 // СПОРТ
Сегодня ФК «Уфа» сразится с московским «Локомотивом»
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте