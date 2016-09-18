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Бабушка в Башкирии порвала все свои бюллетени// 18.09.2016
Это случилось в Салаватском избирательном округе.
В редакцию Медиакорсети в 11.30 поступила информация из избирательного участка№ 608, Салаватский избирательный округ. На этом участке пожилая женщина прямо на глазах у наблюдателей и членов УИК порвала выданные ей бюллетени.
Бабушка испортила все четыре бюллетеня: по выборам в госдуму и местный Совет. По этому факту был составлен акт.
«Данные бюллетени считаются недействительными», написали члены УИК в акте.
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