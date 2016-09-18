Бабушка в Башкирии порвала все свои бюллетени

Разиф АБДУЛЛИН

Это случилось в Салаватском избирательном округе.

В редакцию Медиакорсети в 11.30 поступила информация из избирательного участка№ 608, Салаватский избирательный округ. На этом участке пожилая женщина прямо на глазах у наблюдателей и членов УИК порвала выданные ей бюллетени.

Бабушка испортила все четыре бюллетеня: по выборам в госдуму и местный Совет. По этому факту был составлен акт.

«Данные бюллетени считаются недействительными», написали члены УИК в акте.