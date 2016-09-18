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В Ишимбае за два часа явка на выборах превысила 5 процентов// 18.09.2016
Об этом сообщили в общественный пресс-центр по телефону представители избиркома.
Фото: Разиф Абдуллин
10.53, Общественный пресс-центр, Уфа.
Представители избиркома в Ишимбае по телефону сообщили в пресс-центр о том, что на 10.00 уфимского времени явка избирателей в Ишимбае превысила 5 процентов.
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