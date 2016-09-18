В Башкирии явка на выборах на десять утра составила 7,31 процента

18.09.2016

Как в Башкирии проходят выборы - трансляция Жителям республики предстоит выбрать депутов в Госдуму, Курултай и муниципальные советы.

16.09.2016

Башкирия получила 38 автомобилей скорой и 58 школьных автобусов Глава республики вручил медицинским и образовательным учреждениям сертификаты на получение транспорта.

16.09.2016

Владимир Путин обратился к жителям страны 18 сентября он призвал голосовать всех за Россию

15.09.2016

Инвалиды Башкирии сдали нормы ГТО В Уфе завершился второй этап фестиваля по физической культуре и спорту "Равные возможности".

14.09.2016

Башпромбанк присоединят к Уралсибу Такое решение принял совет директоров 9 сентября.