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В Башкирии явка на выборах на десять утра составила 7,31 процента// 18.09.2016
Региональный Центризбирком провел первый брифинг.
В Цик РБ прошел первый брифинг. О ходе голосования журналистам рассказал его председатель Хайдар Валеев.
- В Башкирии явка на выборах на десять утра составила 7,31 процента, - сообщил Валеев журналистам. - На данный момент поступило 6 обращений от граждан о возможных нарушениях.
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