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В Уфе заработал общественный пресс-центр «Выборы-2016»// 18.09.2016
Медиакорсеть публикует примерную программу его работы.
Сегодня в уфимском отеле Holliday INN на Верхне-торговой площади начал работу общественный пресс-центр «Выборы-2016». Он открылся в 8 утра уфимского времени и закроется в час ночи 19 сентября.
Публикуем примерную программу его работы.
11:20 — 11:40 — брифинг Российской партии пенсионеров за справедливость;
11:40 — 12:00 — партии «Коммунисты России»;
12:00 — 12:20 — партии «Справедливая Россия»;
12:20 — 12:40 — брифинг партии «Яблоко».
О том, как голосуют в СИЗО, журналистам расскажут представители ФСИН и Общественной наблюдательной комиссии РБ. Общение состоится с 12:40 до 13:00.
С 13:40 до 14:10 будет проведен анализ поступивших жалоб на нарушение избирательных прав.
С 14:10 до 14:30 представители аэропорта, железнодорожного вокзала расскажут журналистам о том, как голосуют транзитные пассажиры.
Далее снова пройдут брифинги с участием политических партий:
14:30 — 14:50 — «Партии Роста»;
14:50 — 15:10 — «Гражданской платформы».
В 15:30 начнется очередная прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ.
Далее по программе брифинг с политологами и экспертами — с 15:50 до 16:20.
С 16:30 до 18:25 запланированы брифинги представителей политических партий:
16:30 — 16:50 — Патриотов России»;
17:00 — 17:20 — партии «Зеленые»;
17:30 — 17:50 — ЛДПР;
17:55 — 18:25 — КПРФ.
Прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ начнется в 18:30.
Проведение дискуссии на тему «Медиапространство и выборы» запланировано с 18:50 до 19:40.
Брифинг партии «Единая Россия» пройдет с 19:40 до 20:00.
Очередной брифинг с участием политологов и экспертов запланирован на 20:10 — 20:40.
Анализ поступивших жалоб на нарушение избирательных прав будет проведен с 20:50 до 21:30.
Прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ начнется в 21:00.
Еще один брифинг с политологами и экспертами пройдет с 21:40 до 22:20.
В 23:00 — 23:30 будут объявлены результаты экзитполов (опросы граждан, выходящих с участков) в республике.
Последний брифинг начнется в 23:40.
Программа примерная, в ней возможны изменения. Все обновления можно посмотреть на официальных страничках Общественного пресс-центра «Выборы — 2016» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».
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