В Уфе заработал общественный пресс-центр «Выборы-2016»

Разиф АБДУЛЛИН

Медиакорсеть публикует примерную программу его работы.

Сегодня в уфимском отеле Holliday INN на Верхне-торговой площади начал работу общественный пресс-центр «Выборы-2016». Он открылся в 8 утра уфимского времени и закроется в час ночи 19 сентября.

Публикуем примерную программу его работы.

11:20 — 11:40 — брифинг Российской партии пенсионеров за справедливость;

11:40 — 12:00 — партии «Коммунисты России»;

12:00 — 12:20 — партии «Справедливая Россия»;

12:20 — 12:40 — брифинг партии «Яблоко».

О том, как голосуют в СИЗО, журналистам расскажут представители ФСИН и Общественной наблюдательной комиссии РБ. Общение состоится с 12:40 до 13:00.

С 13:40 до 14:10 будет проведен анализ поступивших жалоб на нарушение избирательных прав.

С 14:10 до 14:30 представители аэропорта, железнодорожного вокзала расскажут журналистам о том, как голосуют транзитные пассажиры.

Далее снова пройдут брифинги с участием политических партий:

14:30 — 14:50 — «Партии Роста»;

14:50 — 15:10 — «Гражданской платформы».

В 15:30 начнется очередная прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ.

Далее по программе брифинг с политологами и экспертами — с 15:50 до 16:20.

С 16:30 до 18:25 запланированы брифинги представителей политических партий:

16:30 — 16:50 — Патриотов России»;

17:00 — 17:20 — партии «Зеленые»;

17:30 — 17:50 — ЛДПР;

17:55 — 18:25 — КПРФ.

Прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ начнется в 18:30.

Проведение дискуссии на тему «Медиапространство и выборы» запланировано с 18:50 до 19:40.

Брифинг партии «Единая Россия» пройдет с 19:40 до 20:00.

Очередной брифинг с участием политологов и экспертов запланирован на 20:10 — 20:40.

Анализ поступивших жалоб на нарушение избирательных прав будет проведен с 20:50 до 21:30.

Прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ начнется в 21:00.

Еще один брифинг с политологами и экспертами пройдет с 21:40 до 22:20.

В 23:00 — 23:30 будут объявлены результаты экзитполов (опросы граждан, выходящих с участков) в республике.

Последний брифинг начнется в 23:40.

Программа примерная, в ней возможны изменения. Все обновления можно посмотреть на официальных страничках Общественного пресс-центра «Выборы — 2016» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».