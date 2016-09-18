18 сентября, воскресенье
СЕГО ДНЯ

В Уфе заработал общественный пресс-центр «Выборы-2016»

Разиф АБДУЛЛИН // 18.09.2016
Медиакорсеть публикует примерную программу его работы.

Сегодня в уфимском отеле Holliday INN на Верхне-торговой площади начал работу общественный пресс-центр «Выборы-2016». Он открылся в 8 утра уфимского времени и закроется в час ночи 19 сентября.

Публикуем примерную программу его работы.

11:20 — 11:40 — брифинг Российской партии пенсионеров за справедливость;

11:40 — 12:00 — партии «Коммунисты России»;

12:00 — 12:20 — партии «Справедливая Россия»;

12:20 — 12:40 — брифинг партии «Яблоко».

О том, как голосуют в СИЗО, журналистам расскажут представители ФСИН и Общественной наблюдательной комиссии РБ. Общение состоится с 12:40 до 13:00.

С 13:40 до 14:10 будет проведен анализ поступивших жалоб на нарушение избирательных прав.

С 14:10 до 14:30 представители аэропорта, железнодорожного вокзала расскажут журналистам о том, как голосуют транзитные пассажиры.

Далее снова пройдут брифинги с участием политических партий:

14:30 — 14:50 — «Партии Роста»;

14:50 — 15:10 — «Гражданской платформы».

В 15:30 начнется очередная прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ.

Далее по программе брифинг с политологами и экспертами — с 15:50 до 16:20.

С 16:30 до 18:25 запланированы брифинги представителей политических партий:

16:30 — 16:50 — Патриотов России»;

17:00 — 17:20 — партии «Зеленые»;

17:30 — 17:50 — ЛДПР;

17:55 — 18:25 — КПРФ.

Прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ начнется в 18:30.

Проведение дискуссии на тему «Медиапространство и выборы» запланировано с 18:50 до 19:40.

Брифинг партии «Единая Россия» пройдет с 19:40 до 20:00.

Очередной брифинг с участием политологов и экспертов запланирован на 20:10 — 20:40.

Анализ поступивших жалоб на нарушение избирательных прав будет проведен с 20:50 до 21:30.

Прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ начнется в 21:00.

Еще один брифинг с политологами и экспертами пройдет с 21:40 до 22:20.

В 23:00 — 23:30 будут объявлены результаты экзитполов (опросы граждан, выходящих с участков) в республике.

Последний брифинг начнется в 23:40.

Программа примерная, в ней возможны изменения. Все обновления можно посмотреть на официальных страничках Общественного пресс-центра «Выборы — 2016» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

18.09.2016
В Ишимбае за два часа явка на выборах превысила 5 процентов
Об этом сообщили в общественный пресс-центр по телефону представители избиркома.

18.09.2016
В Башкирии явка на выборах на десять утра составила 7,31 процента
Региональный Центризбирком провел первый брифинг.

18.09.2016
Как в Башкирии проходят выборы - трансляция
Жителям республики предстоит выбрать депутов в Госдуму, Курултай и муниципальные советы.

18.09.2016
В Уфе выдают по четыре бюллетеня на выборах
Медиакорсеть начинает вести прямой репортаж с выборов.

16.09.2016
Минприроды России создало перечень отходов, запрещенных для захоронения
Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

16.09.2016
Башкирия получила 38 автомобилей скорой и 58 школьных автобусов
Глава республики вручил медицинским и образовательным учреждениям сертификаты на получение транспорта.

16.09.2016
Федерация хоккея Башкирии подала в суд на минспорта республики
Общественная организация требует отмены решения по приостановке аккредитации.

16.09.2016
Видео: В Уфе водитель, пытавшийся проскочить на красный, сбил девушку
Момент наезда запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей.

16.09.2016
Владимир Путин обратился к жителям страны
18 сентября он призвал голосовать всех за Россию

15.09.2016
Ученые Уфы провели собрание-митинг против реформы российской науки
Они требуют увеличения объема финансирования отрасли.

15.09.2016
Инвалиды Башкирии сдали нормы ГТО
В Уфе завершился второй этап фестиваля по физической культуре и спорту "Равные возможности".

15.09.2016
В Башкирии в одномандатных округах осталось 47 кандидатов
Об этом заявил председатель ЦИК республики Хайдар Валеев

15.09.2016
Рустэм Хамитов: Только 30-35 процентов дорог в Башкирии соответствует нормативам
Глава региона считает, что затраты в этом году большие, но признает, что этого недостаточно.

14.09.2016
Рустэм Хамитов посетил Бугульчанскую солнечную электростанцию
Глава региона ознакомился с ходом работы объекта.

14.09.2016
Председатель следственного комитета России появился в социальных сетях
Александр Бастрыкин создал аккаунты в Facebook и во Вконтакте.

14.09.2016
Администрация Уфы показала, чем кормят детей в школьных столовых
Журналистам рассказали, из чего делают и как готовят полуфабрикаты.

14.09.2016
Башпромбанк присоединят к Уралсибу
Такое решение принял совет директоров 9 сентября.

14.09.2016
Радий Хабиров переходит из администрации Президента РФ в органы исполнительной власти - РБК
Уфимец-куратор думских партий - на новом витке карьеры.

13.09.2016
В Иглино организуют раздельный сбор отходов
Сейчас ведут работы по оборудованию специальной контейнерной площадки.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"