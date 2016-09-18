Как в Башкирии проходят выборы - трансляция

Жителям республики предстоит выбрать депутов в Госдуму, Курултай и муниципальные советы.

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Сегодня, 18 сентября, в Башкирии проходит единый день голосования. Жителям республики предстоит выбрать новый состав депутатов Госдумы от региона. Также в ряде городов и районов пройдут выборы в депутаты местных советов, а в двух округах доизберут депутатов Госсобрания-Курултая.

По данным ЦИК Башкирии, в 8 утра часов открылись 3 426 избирательных участка, из них 38 в местах временного пребывания избирателей - больницах, санаториях, следственных изоляторах, на железнодорожной станции «Уфа».

В списки избирателей внесено более трех миллионов избирателей. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.

В 8 утра в Уфе открылся общественный пресс-центр "Выборы-2016". Примерную программу его суточной работы можно посмотреть здесь.

В 8.30 наш корреспондент проголосовал на одном из участков и увидел, что информация по выборам в Госдуму куда менее заметна, чем информация про выборы в городской Совет Уфы.

В 10.00 явка на выборах на десять утра составила 7,31 процента. Как сообщили в ЦИК РБ, на ход голосования поступило шесть жалоб.

Представители избиркома в Ишимбае по телефону сообщили в пресс-центр о том, что на 10.00 уфимского времени явка избирателей в Ишимбае превысила 5 процентов.