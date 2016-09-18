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18 сентября, воскресенье
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СЕГО ДНЯ
В Уфе выдают по четыре бюллетеня на выборах// 18.09.2016
Медиакорсеть начинает вести прямой репортаж с выборов.
Сегодня, 18 сентября, в Башкирии, как и по всей России – единый день голосования. Медиакорсеть будет рассказывать, как идет голосование и подсчет голосов в течение этих суток.
8.30, избирательный участок № 131
На улице пустынно, небольшой туман. За 50 метров до школы, в которой находится участок, слышна какая-то музыка.
Захожу в школу, глазами ищу информацию о кандидатах. Сразу видно несколько кандидатов в Уфимский городской совет: фотографии, текст. Про выборы в Госдуму сходу найти информацию не удалось.
Подхожу к столу, где вижу надпись с адресом моего дома.
- Присаживайтесь, - говорит девушка за столом.
- А что, долго будет? – удивляюсь я предложению.
- Нет, - коротко отвечает член участковой комиссии и объясняет, за что я должен расписываться. – Вот это выборы в Госдуму (два бюллетеня) и выборы в горсовет (еще два бюллетеня).
Краем глаза замечаю листок с цифрами, на котором обведены кружочками цифры 1 и 2. Значит, я не первый из моего дома, а третий. Всего в нашем доме порядка 160-240 избирателей, можно сказать, что через полчаса после начала выборов явка по нашему дому составила более 1 процента.
Голосую, в кабинке вижу вот такую надпись.
Закидываю бюллетени в урну, свернув, как положено, текстом внутрь, и на выходе у информационного стенда наконец замечаю текст про выборы в Госдуму. Мелким шрифтом без фотографий кандидатов-одномандатников, он не бросается в глаза, поэтому я его сразу и не заметил. Денег не хватило на фотографии и более крупные плакаты по выборам в Госдуму? Вопрос, который пока остается без ответа.
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