На «снежную почту» администрации Уфы поступило более тысячи обращений

Наталья КУЗНЕЦОВА

В мэрии отмечают, что наблюдается тенденция к сокращению жалоб.

Фото: Кристина Дейнеко

На электронную почту администрации Уфы, созданную специально для сообщения о снежных заносах, с 9 января поступило более 1,1 тысяч обращений граждан. Больше всего жалоб – от жителей Октябрьского и Советского районов, меньше всего – из северной части города.

- Оперативность реагирования на жалобы зависит от конкретной ситуации, - пояснили в пресс-службе администрации города. – Если она действительно угрожающая, например, над крышей огромная сосулька или проехать совершенно невозможно из-за сугроба, то службы незамедлительно выезжают на место. Если же граждане просят очистить весь двор, то он включается в план по комплексной уборке придомовых территорий.

В целом, как отмечают в администрации, наблюдается тенденция к снижению числа обращений.