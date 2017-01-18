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18 января, среда
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На «снежную почту» администрации Уфы поступило более тысячи обращений// 18.01.2017
В мэрии отмечают, что наблюдается тенденция к сокращению жалоб.
Фото: Кристина Дейнеко
На электронную почту администрации Уфы, созданную специально для сообщения о снежных заносах, с 9 января поступило более 1,1 тысяч обращений граждан. Больше всего жалоб – от жителей Октябрьского и Советского районов, меньше всего – из северной части города.
- Оперативность реагирования на жалобы зависит от конкретной ситуации, - пояснили в пресс-службе администрации города. – Если она действительно угрожающая, например, над крышей огромная сосулька или проехать совершенно невозможно из-за сугроба, то службы незамедлительно выезжают на место. Если же граждане просят очистить весь двор, то он включается в план по комплексной уборке придомовых территорий.
В целом, как отмечают в администрации, наблюдается тенденция к снижению числа обращений.
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