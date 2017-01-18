В Башкирии наведут порядок в природном парке «Зилим»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Русское географическое общество готовит обоснование проекта для правительства республики.

Фото: inkme.ufanet.ru

В Башкирии приведут в порядок природный парк «Зилим» в Гафурийском районе, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин.

- Рустэм Закиевич (Хамитов - прим.ред.) поддержал наше предложение, и уже есть протокол, который обязывает ряд органов, в том числе нас, приступить к этой работе, - сообщил он. – Наша задача – в феврале подготовить обоснование и представить его в правительство.

Планируется, что вход в природный парк для обычных туристов после его обустройства увеличится.

- В природном парке «Иремель» - порядок, красота, а вход 80 рублей, - привел пример Зиганшин. – Это, я считаю, копейки. Новая цена за вход будет определяться решением правительства.