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В Башкирии наведут порядок в природном парке «Зилим»// 18.01.2017
Русское географическое общество готовит обоснование проекта для правительства республики.
Фото: inkme.ufanet.ru
В Башкирии приведут в порядок природный парк «Зилим» в Гафурийском районе, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин.
- Рустэм Закиевич (Хамитов - прим.ред.) поддержал наше предложение, и уже есть протокол, который обязывает ряд органов, в том числе нас, приступить к этой работе, - сообщил он. – Наша задача – в феврале подготовить обоснование и представить его в правительство.
Планируется, что вход в природный парк для обычных туристов после его обустройства увеличится.
- В природном парке «Иремель» - порядок, красота, а вход 80 рублей, - привел пример Зиганшин. – Это, я считаю, копейки. Новая цена за вход будет определяться решением правительства.
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