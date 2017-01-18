В Уфе скончался известный телеоператор Валентин Никульский

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Последние 8 лет он работал в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сегодня на 39-м году жизни скоропостижно скончался, наш коллега, оператор телевизионной группы пресс-службы МВД по Башкирии Валентин Никульский.

Валентин без преувеличения считался одним из лучших телевизионных операторов республики. Карьерный путь он начал на телеканале родного города Кумертау. Затем долгое время трудился на республиканском телевидении. За его плечами - тысячи репортажей, отснятых в самых разных уголках Башкирии. Многие коллеги с телевидения, которым довелось поработать с Валентином, знали его как талантливого оператора, иногда немногословного, но всегда знающего и любящего свое дело.

В 2008 году Никульский перешел работать в органы внутренних дел и в составе телевизионной группы пресс-службы МВД по Башкирии отработал более 8 лет до последнего дня жизни. Его работы в качестве оператора и режиссера можно было увидеть на республиканских и федеральных телеканалах, в передачах «Место происшествия» и «Криминальный спектр».

Валентин Никульский навсегда останется в памяти всех, кто его знал, отзывчивым другом, коллегой, надежным товарищем.

Прощание с ним состоится 19 января в 12.00 по адресу: г. Уфа, ул. Мустая Карима, 50.

ИА «Медиакорсеть» разделяет скорбь утраты и приносит искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Валентина Никульского.