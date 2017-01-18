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В Башкирии создадут интерактивную карту нелегальных свалок

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.01.2017
Каждый может сообщить о местах, где незаконно сброшены отходы.

Фото: Наталья Кузнецова

Башкирия войдет в федеральный проект по созданию интерактивой карты нелегальных свалок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конфренции в Уфе руководитель рабочей группы по экологии и защите леса регионального штаба ОНФ Загир Хакимов.

- Карта будет создана на базе Яндекс-карты, - пояснил Хакимов. - В ней будут представлены все регионы, в том числе и Башкирия. Каждый пользователь сможет сообщить о свалке. Кроме того, здесь также будет указано, что делается для того, чтобы устранить эту проблему.

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