В Башкирии создадут интерактивную карту нелегальных свалок

Наталья КУЗНЕЦОВА

Каждый может сообщить о местах, где незаконно сброшены отходы.

Фото: Наталья Кузнецова

Башкирия войдет в федеральный проект по созданию интерактивой карты нелегальных свалок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конфренции в Уфе руководитель рабочей группы по экологии и защите леса регионального штаба ОНФ Загир Хакимов.

- Карта будет создана на базе Яндекс-карты, - пояснил Хакимов. - В ней будут представлены все регионы, в том числе и Башкирия. Каждый пользователь сможет сообщить о свалке. Кроме того, здесь также будет указано, что делается для того, чтобы устранить эту проблему.