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В Башкирии создадут интерактивную карту нелегальных свалок// 18.01.2017
Каждый может сообщить о местах, где незаконно сброшены отходы.
Фото: Наталья Кузнецова
Башкирия войдет в федеральный проект по созданию интерактивой карты нелегальных свалок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конфренции в Уфе руководитель рабочей группы по экологии и защите леса регионального штаба ОНФ Загир Хакимов.
- Карта будет создана на базе Яндекс-карты, - пояснил Хакимов. - В ней будут представлены все регионы, в том числе и Башкирия. Каждый пользователь сможет сообщить о свалке. Кроме того, здесь также будет указано, что делается для того, чтобы устранить эту проблему.
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