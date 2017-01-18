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В Уфе супруги Павловы отмечают бриллиантовую свадьбу

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 18.01.2017
За 60 лет совместной жизни они воспитали троих детей, семь внуков и шесть правнуков.

Фото: Из личного архива

Сегодня уфимцы Николай и Клавдия Павловы отмечают 60-летие совместной жизни, сообщили их родственники.

-  Они вместе прожили удивительно дружную и счастливую жизнь, - рассказала Медиакорсети внучка юбиляров Лилия Хабибуллина. -  Воспитали троих детей, семь внуков и  шесть правнуков, сумели сохранить свои отношения до этой свадебной годовщины, несмотря на все проблемы и сложности, с которыми сталкиваются в любой семье, а мы по праву можем гордиться ими.

Всю свою жизнь Павловы проработали на государственных предприятиях. Оба являются ветеранами труда.

Так, Клавдия Порфирьевна Павлова 31 год проработала на Уфимском моторостроительном производственном объединении в цехе 3 В-1. Была бригадиром полировщиков. Неоднократно награждалась заводом почетными грамотами и ценными подарками, всегда являлась примером и пользовалась уважением коллег по работе.

Николай Владимирович Павлов имеет 46 лет трудового стажа, 35 из них он проработал литейщиком в литейном цехе ремонтно-механического завода объединения «Башлес». Во время службы в армии  был назначен в подразделение особого риска. Награжден двумя медалями от подразделения.

- Вот такие удивительные у нас юбиляры, - поделилась Лилия Хабибуллина. – Все многочисленные родственники от души поздравить рады, здоровья, счастья пожелать, уваженье как награду просим Вас от нас принять.

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