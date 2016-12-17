Авария в Уфе: на «пьяной» дороге иномарка врезалась в столб

ДТП произошло сегодня.

Вечером, 17 декабря, в Калининском районе Уфы произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в группе «БашДТП». На улице Сельской Богородской водитель иномарки не справился с управлением, его автомобиль вылетел на обочину и врезался в столб.

В видеозаписи, которая опубликована в группе, видно, что от удара серьезно пострадала передняя часть автомобиля.

По словам очевидцев, на месте аварии работает «Скорая». Однако информации о пострадавших пока нет.

Причины аварии пока не известны. Как предположили пользователи социальной сети, причиной ДТП могли стать гололед, колейность или превышение скорости.