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Авария в Уфе: на «пьяной» дороге иномарка врезалась в столб// 17.12.2016
ДТП произошло сегодня.
Вечером, 17 декабря, в Калининском районе Уфы произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в группе «БашДТП». На улице Сельской Богородской водитель иномарки не справился с управлением, его автомобиль вылетел на обочину и врезался в столб.
В видеозаписи, которая опубликована в группе, видно, что от удара серьезно пострадала передняя часть автомобиля.
По словам очевидцев, на месте аварии работает «Скорая». Однако информации о пострадавших пока нет.
Причины аварии пока не известны. Как предположили пользователи социальной сети, причиной ДТП могли стать гололед, колейность или превышение скорости.
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