17 декабря, суббота
СЕГО ДНЯ

Авария в Уфе: на «пьяной» дороге иномарка врезалась в столб

// 17.12.2016
ДТП произошло сегодня.

Вечером, 17 декабря,  в Калининском районе Уфы произошла авария. Об  этом сообщили очевидцы в группе «БашДТП».  На улице Сельской Богородской водитель иномарки не справился с управлением, его автомобиль вылетел на обочину и врезался в столб.

В видеозаписи, которая опубликована в группе, видно, что от удара серьезно пострадала передняя часть автомобиля.

По словам очевидцев, на месте аварии работает «Скорая». Однако информации о пострадавших пока нет.

Причины аварии пока не известны. Как предположили пользователи социальной сети, причиной ДТП могли стать гололед, колейность или превышение скорости. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

17.12.2016
В Уфе на Южном кладбище закончились места для захоронений
Теперь захоронения будут осуществляться на кладбище «Северное».

17.12.2016
В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались девять жилых домов
Произошла утечка воды на пересечении улиц Коммунистическая и Мустая Карима.

17.12.2016
Уфимцы просят главу республики восстановить «Доходный дом Кочкина»
Часть объекта культурного наследия была разрушена в сентябре 2015 года.

16.12.2016
В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику
По словам главы Башкирии, она будет рассчитана на 500 посещений в смену

16.12.2016
«Башнефть» избрала новый состав совета директоров
Большинство из них - представители "Роснефти".

16.12.2016
В сети появилось видео пожара в Кумертау
В огне погиб один человек.

16.12.2016
В Башкирии водители и пассажир пострадали в массовом ДТП
Предположительно, водитель грузовика не соблюдал дистанцию.

16.12.2016
Мэрия Уфы взяла перевозку детей на особый контроль

В администрации города прошел семинар-совещание по перевозкам школьников.

15.12.2016
В Башкирии не могут определить региональных операторов по сбору мусора
На сегодня пока отсутствуют единые методические рекомендации по расчету тарифов.

15.12.2016
В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем Хамитов
Глава региона считает, что нет чёткой, совместной работы властных структур республики и научного сообщества.

15.12.2016
В трамваях и троллейбусах Уфы введен «тариф одного часа»
Оплата по ним возможна по картам с транспортным приложениям.

15.12.2016
В Салаватском районе Башкирии открыта новая дорога

На строительство ушло 27 миллионов рублей.

15.12.2016
В Уфе могут ввести актировку
Учащиеся первого класса могут остаться дома, если столбик термометра опустится ниже -25 градусов.

15.12.2016
Администрация Уфы сообщает о постоянных работах по очистке наледи
В мэрии утверждают, что работы идут ежедневно.

15.12.2016
Врачи определили, какие подростки наиболее склонны к опасным играм
Исследование провел клинический психотерапевтический центр республики.

15.12.2016
В Башкирии выделят грант на систему медиабезопасности в образовательной среде
Для работы с подростками планируется привлекать блогеров и волонтеров.

14.12.2016
Башкирия вошла в ТОП-10 медиарейтинга по выполнению "майских указов" по ЖКХ
В список лучших регионов по майским указам в сфере госуправления республика не попала.

14.12.2016
Стивен Сигал подружился с Рустамом Миннихановым - inkazan.ru
Президент Татарстана написал, что актер хочет переехать в Казань


  
ФОТОФАКТ
Жителей Уфы уже более 20 лет не могут переселить из аварийного жилья

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"