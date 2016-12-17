В Уфе на Южном кладбище закончились места

16.12.2016

В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику По словам главы Башкирии, она будет рассчитана на 500 посещений в смену

15.12.2016

В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем Хамитов Глава региона считает, что нет чёткой, совместной работы властных структур республики и научного сообщества.

15.12.2016

В Уфе могут ввести актировку Учащиеся первого класса могут остаться дома, если столбик термометра опустится ниже -25 градусов.