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17 декабря, суббота
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СЕГО ДНЯ
В Уфе на Южном кладбище закончились места// 17.12.2016
Теперь захоронения будут осуществляться на кладбище «Северное».
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе с 19 декабря кладбище «Южное» будет закрыто для захоронений, сообщили в пресс-службе администрации города. Захоронения будут осуществляться на кладбище «Северное».
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