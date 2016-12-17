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17 декабря, суббота
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СЕГО ДНЯ
Массовая авария в Уфе: столкнулись два автобуса и инкассаторская машина// 17.12.2016
Данных о пострадавших нет.
Сегодня, 17 декабря, в Уфе в районе остановки «Театр кукол» произошла массовая авария, сообщил телеканал Россия 24. В ДТП столкнулись два пассажирских автобуса и инкассаторская машина.
Как рассказали очевидца, автомобиль инкассаторской службы остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в него въехал автобус марки "ПАЗ", в который затем врезался туристический автобус "Неоплан".
Информации о пострадавших нет.
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