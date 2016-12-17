Массовая авария в Уфе: столкнулись два автобуса и инкассаторская машина

Данных о пострадавших нет.

Сегодня, 17 декабря, в Уфе в районе остановки «Театр кукол» произошла массовая авария, сообщил телеканал Россия 24. В ДТП столкнулись два пассажирских автобуса и инкассаторская машина.

Как рассказали очевидца, автомобиль инкассаторской службы остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в него въехал автобус марки "ПАЗ", в который затем врезался туристический автобус "Неоплан".

Информации о пострадавших нет.