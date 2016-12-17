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В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались девять жилых домов// 17.12.2016
Произошла утечка воды на пересечении улиц Коммунистическая и Мустая Карима.
В Уфе на пересечении улиц Коммунистическая и Мустая Карима произошла утечка воды на трубопроводе холодного водоснабжения диаметров 500 мм., сообщили в пресс-службе администрации города. Сообщение об этом поступило в Управление гражданской защиты по Ленинскому району в 07.20.
В результате этого без холодного водоснабжения остались девять жилых домов по ул. Коммунистическая, 45, 47, 49, 49/1, 51; ул. Гафури, 54; ул. М.Карима, 5, 6, 8 и два административных здания по ул. Коммунистическая, 43 и ул. М.Карима, 3.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники МУП «Уфаводоканал» и жилищно-коммунальных служб Ленинского района.
В администрации объяснили, что пока будут устраняться причины коммунальной аварии, «Уфаводоканал» будет подвозить питьевую воду по адресу: ул. М.Карима, 3.
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