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Уфимцы просят главу республики восстановить «Доходный дом Кочкина»// 17.12.2016
Часть объекта культурного наследия была разрушена в сентябре 2015 года.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфимцы обратились к главе республики Рустэму Хамитову и премьер-министру правительства РБ Рустэму Марданову с просьбой восстановить объект культурного наследия города «Доходный дом Кочкина». Свои требования они изложили в петиции на сайте www.change.org.
- Жителям Уфы очень больно видеть, в каком состоянии находится находится «Доходный дом Кочкина», расположенный по адресу: город Уфа, улица Аксакова, 81. Это красивое стоит, рыдает и просит о помощи, - пишут организаторы электронного обращения.
Общественники предупреждают главу республики о том, что «в настоящее время Уфа катастрофически быстро теряет свой исторический облик».
- Наше наследие бесстыдно, варварски уничтожается. Нам подсовывают бездушные железо-бетонные стекляшки. Это действие подобно тому, как завоеватели Северной Америки путем обмана и лжи предлагали цветные стекляшки в обмен на золото коренным жителям Америки. Ситуация очень схожая, за исключением того нюанса, то что мы все реально осознаем факт обмана и допускаем это, - следует из текста обращения.
Напомним, что в квартале улиц Зенцова, Красина, Аксакова и Чернышевского, где расположен памятник, с 2011 года строительными компаниями «Стройинвест» и «ПСК-6» ведется строительство нового жилого квартала, включающего многоэтажное жилье, многоуровневый паркинг и т.д. Памятник мешает строительству. В 2007 году здание признали аварийным, а в 2011 оно было включено в программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья. Однако в 2014 году общественникам удалось добиться того, что памятник был включен в реестр объектов культурного наследия и получил охранный статус, который запрещен его снос. Здание можно было только реконструировать.
Несмотря на это ограничение, в сентябре прошлого года подрядчик приступил к сносу здания. Это вызвало большой общественный резонанс. Активисты движения «Архзащита» спасали памятник, один из них даже запрыгнул на экскаватор. Представители минкульта тогда вызвали полицию. Тогда по решению суда компания ПСК-6 была признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 500 тыс. руб.
В этом году представители застройщика попытались через суд лишить это здание охранного статуса. В суде первой инстанции это сделать им удалось. О других судебных разбирательствах не сообщалось.
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