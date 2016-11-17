В Уфе откроется большой каток на Новостройке

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он расположен около спортивной школы олимпийского резерва номер 10.

Фото: ufacity.info

В это воскресенье, 20 ноября, в Уфе начнет свою работу один из самых больших открытых ледовых катков города, сообщает пресс-служба администрации города.

Ледовая площадка площадью 10 тысяч квадртных метров метров располагается по ул. Менделеева, 199/1 (остановка транспорта «Трамплин»). Устроитель катка - Спортивная школа олимпийского резерва № 10 города Уфы.

Время работы катка - пятница с 18 до 22 часов, в выходные дни - с 14 до 22 часов. Правда, за удовольствие придется заплатить.