|
17 ноября, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Хамитов: деньги на благотворительность измеряются сотнями миллионов// 17.11.2016
Глава Башкирии выступил на форуме «Диалог женщин. Благотворительность без границ».
Фото: glavarb.ru
По мнению главы региона Рустэма Хамитова, благотворительность в республике в последние годы вышла на новый уровень. И объем финансовой поддержки нуждающимся значительный.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии сирота не может получить жилье вопреки решению суда
17.11.2016 // ФОТОФАКТ
Когда достроят сипайловскую набережную в Уфе?
17.11.2016 // ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей
17.11.2016 // СПОРТ
Уфимские клубы сняли видео в стиле «Mannequin Challenge»
17.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Мужчина в Башкирии пытается доказать чиновникам, что он жив
17.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Прокуратура Башкирии наказала четыре ведомства за трюки с землей
17.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки
17.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Архитектор из Нидерландов: Уфа находится в опасности
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте