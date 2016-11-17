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СЕГО ДНЯ

Хамитов: деньги на благотворительность измеряются сотнями миллионов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 17.11.2016
Глава Башкирии выступил на форуме «Диалог женщин. Благотворительность без границ».

Фото: glavarb.ru

По мнению главы региона Рустэма Хамитова, благотворительность в республике в последние годы вышла на новый уровень. И объем финансовой поддержки нуждающимся значительный.

- Очень хорошо, что благотворительность в последние годы встала на профессиональную основу. – отметил Хамитов сегодня в своем выступлении на форуме «Диалог женщин. Благотворительность без границ». -  Сегодня действуют фонды, работающие постоянно. Они работают в уже сложившемся правовом поле. Сегодня сформирована интеллектуальная, правовая среда. Не хочу хвалиться, но деньги в республике, идущие на благотворительность, уже измеряются сотнями миллионов рублей. Это значит, что тысячи людей получают столь необходимую им помощь.

 

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