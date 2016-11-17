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Владимир Захаров: Нам не нужно сохранять все черниковские бараки

Ольга КОРЗИК // 17.11.2016
Активист движения «Архзащита» рассказал о том, какие объекты в Уфе необходимо сохранить.

Активист общественного движения «Архзащита-Уфа» Владимир Захаров рассказал сегодня в рамках круглого стола  «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма»,  какие объекты необходимо сохранить в городе.

- Мы говорим  только о дореволюционных домах, которые необходимо поставить на государственную охрану и которые являются исторической средой, еще оставшейся в городе Уфе. Нам не нужно сохранять все бараки черниковские, нам необходимо сохранить участки Уфы, зайдя в которые, мы будем чувствовать себя уютно, как на старинной улице, - сказал он.

По его словам,  необходимо сохранить блоки исторической застройки на улице Октябрьской революции, Гоголя, частично  - на улицах Расулева  и Чернышевского.

По его словам, в настоящее время разрабатывается проект, согласно которому все дома на улице Гоголя, кроме дома, где жил известный башкирский деятель Мажит Гафури, будут снесены.

- Улица Гоголя сохранила целый ряд исторических домов, которые по проекту застройки этой территории, кроме дома, где жил Гафури, запланировано снести для постройки одного жилого дома, - сказал он.

Между тем, по его словам, здесь есть множество объектов культурного значения, в том числе бывшее мужское духовное училище (Гоголя,13), дом, где жил профессор Татаринов (Гоголя, 26) и т.д.

- Этот квартал необходимо сохранить, как историческую, как туристическую единицу. Невозможно привлечь туристов, не поменяв личное отношение к наследию. Если стараться работать на привлечение туристов и делать некую потемкинскую деревню – это будет отталкивать подсознательно, - заключил Владимир Захаров.

Он уточнил, что в министерство культуры Башкирии в 2013 году был направлен список из 124 домов, которые требовалось поставить на госохрану. Однако за это время под государственный контроль из этого списка взяты только 3 дома.

Напомним, что ранее глава администрации Уфы Ирек Ялалов, обращаясь к общественникам, сказал, что далеко не каждое здание в городе представляет большую ценность.

- Администрация очень многое для этого делает, но любой деревянный дом, которому более 50-ти лет, считать объектом культурного наследия, ну, наверное, тоже увлекаться не стоит. У нас 13 тысяч домов, 70 процентов - старше 50 лет. Меня за это часто критикуют, в том числе общественники, но есть четкое определение памятника культурного наследия. Любой дом, в котором когда-то жил купец, автоматически не становится памятником. Через 50 лет тогда мы все коттеджи признаем памятниками, потому что в них живут купцы, - сказал Ирек Ялалов.

 

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